أحمد نعينع لـ"مملكة الدراويش": الشيخ إسماعيل صادق العدوى كانت له كرامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 10:37 مساءً - قال الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، إنه أدى العمرة في عام 1990 وتيسر له أن يقرأ بالمسجد الحرام، وكان يشعر بإحساس ليس له مثيل في هذا التوقيت من جلال المشهد.

أضاف الشيخ نعينع، في الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية قصواء الخلالى، أنه قرأ مرتين في مسجد نمرة في يوم عرفة أمام الحجيج، وقال: "القراءة في هذه الأماكن غير أي أماكن أخرى".

وتابع الشيخ أحمد نعينع: "الشيخ إسماعيل صادق العدوي كان من أقطاب التصوف وكان يرى أمور لا يراها غيره، وكانت له كرامات".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.