الأونروا: لا مكان آمن في قطاع غزة وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال عدنان أبو حسنة متحدث منظمة الأونروا، إن إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة على الاطلاق، مضيفا أن 189 موظفا بالأونروارا فقدوا حياتهم خلال هذه الحرب، وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وتعد الظروف بالغة الصعوبة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك نصف مليون مواطن تحركوا من رفح إلى منطقة النواصي في أوضاع خطيرة للغاية، مؤكدا أن الوقود والأغذية تنفد، وإذا لم يتم إدخال الوقود والأغذية خلال هذه الأيام ستكون هناك كارثة كبيرة في القطاع.

وتابع، أن هناك اسقاط جوى بين الحين والأخر، ولكن غير كاف، مؤكدا أن القضية ليس قضية معبر رفح، ولكن القضية منع إسرائيل لدخول المساعدات في غزة.