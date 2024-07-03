قريبا.. مسلسل "إقامة جبرية" علي منصة Watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهي صناع مسلسل إقامة جبرية، من تصوير مشاهد العمل منذ عدة أشهر، وكان من المقرر عرضه في الـ off season، ومن المقرر طرح المسلسل علي منصة Watch It ومن المقرر الإعلان عن ميعاد عرضه قريبًا.

قصة مسلسل إقامة جبرية

ينتمي مسلسل إقامة جبرية لـ نوعية الدراما التشويقية، تؤدي فيه هنا الزاهد دور «السايكو»، وتطلب فيه الطلاق من زوجها «أحمد حاتم» الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ضم مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

بوستر مسلسل إقامة جبرية

سبق، طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تعاقد هنا الزاهد على بطولة فيلم جديد بعنوان السلايف، والعمل من إخراج معتز التوني، وسيشهد تفاصيل وأحداث مفاجأة، وجاري التحضير له في الفترة الحالية، وايضا تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتنتظر فيلم بضع ساعات في يوم ما، والعمل بطولة هشام ماجد، مي عمر، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

اخر اعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو مسلسل «سيب وأنا سيب»، دارت قصته حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، وايضا فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة: هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

