مستقبل وطن: الحكومة الجديدة ضمت كفاءات وأصحاب خبرات لبدء مرحلة جديدة من البناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:29 مساءً - يهنئ حزب مستقبل وطن رئيس الجمهورية والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات ببدء مرحلة جديدة من مراحل البناء.

واعتبر الحزب أن التشكيل الوزاري جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء الحكومي لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الحكومة الجديدة ضرورة تحديد أولوياتها بصورة عاجلة وبدء العمل في كافة الملفات وعلى رأسها تعزيز الأداء الاقتصادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد الحزب مواصلة نهجه الداعم لمؤسسات الدولة المصرية والمساند لأجهزتها التنفيذية في تحقيق رؤية القيادة السياسية المتصلة بالتنمية والتطوير لبناء الجمهورية الجديدة.