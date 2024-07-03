«ابدأ» بعد تشكيل الحكومة الجديدة: مستمرون بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالصناعة في الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:29 مساءً - تقدمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بخالص التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، داعية الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في أداء هذه المهمة العظيمة، آملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما تؤكد مبادرة "ابدأ" على استمرار سعيها نحو تعزيز كافة سبل التعاون المشترك مع كل الجهات المعنية بالصناعة في الدولة، لتحقيق التكامل لدعم وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة لا سيما الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتغطي مستلزمات الإنتاج، كذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق اقتصاد تنافسي قوي.