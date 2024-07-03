من بطولتها.. ركين سعد تبدأ تصوير فيلمها الجديد "بومة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة ركين سعد، اليوم تصوير مشاهدها في فيلم الإثارة والجريمة، الذي يحمل اسم "بومة"، الذي تقدم بطولته مع المخرج والمؤلف "زيد أبو حمدان".





شخصية ركين سعد في فيلم "بومة"





وتجسد ركين سعد خلال أحداث فيلم بومة زعيمة عصابة خلال أحداثه.





تفاصيل وأبطال فيلم بومة

وتدور أحداث فيلم بومة، حول العالم السفلي بالأردن، من خلال عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، وتجد ركين سعد زعيمة العصابة نفسها متورطة في صراع على السلطة، بين عصابات الشوارع وبعض المتطرفين، وتواجه ماضيها البائس كفتاة يتيمة، وهو من بطولة ركين سعد، وجوانا عريضة، ومجد عيد، ونبيل الراعي، وحنان الحلو.





آخر أعمال ركين سعد





ويذكر ان آخر أعمال ركين سعد هو مسلسل الحشاشين الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي2024.





تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.