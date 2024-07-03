القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ميرنا جميل ضيفة علي برنامج كلاكيت، الذي تقدمه لينا الطهطاوي، عبر إذاعة نجوم إف إم، وتحدثت عن بداية حبها للفن منذ الصغر والنجوم التي تطمح للعمل معهم.

ميرنا جميل تكشف عن حلم التمثيل في هوليوود

وقالت ميرنا جميل: كان لدي حس فني منذ الصغر، بس ماكنتش عارفة أنا عاوزة أشتغل إيه، وكنت أشعر بالسعادة عندما أشترك في الأنشطة المدرسية، وأحاول أن الأكون الأفضل بها، كما كنت أحب الرسم... عندما كان عمري 13 سنة، كانت لدي طموحات كبيرة أكثر من الوقت الراهن، وكنت كاتبة في ورقة إني همثل مع توم كروز وبراد بيت وهروح هوليوود.

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

سبق، احتفلت الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها الذى يتزامن مع أول أمس الثلاثاء 25 يونيو، ونشرت ميرنا الصور على حسابها بموقع انستجرام على مدار الساعات الماضية، وعلقت: "يارب أمنياتي مش كتير قوي يعني بعد الصحة والأهل"، وكشفت عن أمنيتها والتي وضعتها في شكل مجموعة من الصور الكرتونية المعبرة، ومنهم المال، السفر، التمثيل، المنزل، الزواج، وحصد الجوائز.

أحدث أعمال ميرنا جميل

ومن ناحية أخرى، تواصل ميرنا جميل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل جديد منها مسلسل اللعبة 5، الذي يجمعها بـ شيكو وهشام ماجد، ومن المقرر انطلاق تصويره في سبتمبر المقبل، والعمل من إخراج معتز التوني.

اخر اعمال ميرنا جميل

وكان اخر اعمال ميرنا جميل هو مسلسل بيت الرفاعي، الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال، وايضا مسلسل البيت بيتي كان من بطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي، يتكون من 10 حلقات.