إدارة مهرجان العلمين تكشف عن تفاصيل جديدة من المهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة بالكشف أحدث فقراتها الترفيهية، والتي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والذي سوف ينطلق في يوم 11 من يوليو الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

فعاليات مهرجان العلمين

ونشرت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للأنشطة الترفيهية التي تحدث خلال فعاليات المهرجان وعلقت عليه: "استعدوا معنا لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية ملئ بالعديد من الحفلات والمسابقات الرياضية والترفيهية".

وتابعت: "اكتشف عالم من الترفيه مع نجومك المفضلين، وخليك جزء من الحدث الترفيهي الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس 2024، ترقبوا الجدول التفصيلي لفعاليات المهرجان".

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".