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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة الكهرباء اليوم الاثنين، تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات، بانقطاع التيار لمدة ساعتين في كل منطقة يوميا.

ومن المقرر أن تبدأ جداول تطبيق الكهرباء اعتبارا من اليوم الساعة 11 صباحا وحتى 5 عصرا، على أن تكون فترة التخفيف ساعتين لكل منطقة، وفقا للقرارات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

وتستعرض “دوت الخليج”، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة، وفقا للقرارات الصادرة من شركة الكهرباء، في التالي:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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