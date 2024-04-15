وزير النقل يفوض رئيس هيئة الطرق والكبارى فى إزالة التعدي علي المال العام التابع للوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 03:32 مساءً - فوض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس هيئة الطرق والكبارى فى مباشرة اختصاصاته فى إزالة التعدي علي المال العام التابع للوزارة او المال الخاص المملوك لوزارة النقل.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير النقل، الصادر فى يناير الماضى، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل، لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.

وجاء القرار بتفويض رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري في سحب الأراضي، تحت بند المنفعة العامة لتطوير الطرق.

وتمنح المادة 970 من القانون المدني الوزير المسئول سلطة ازالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته او المال الخاص المملوك لوزارته.