”وزارة الصحة” تطلق 90 قافلة طبية مجانية تستمر حتى نهاية أبريل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 90 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية، بداية من 16 وحتى 30 ابريل الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف “عبدالغفار” القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أوالوحدة الطبية بكل محافظة، مشيراً إلى أنه سيتم اطلاق 7 قوافل طبية مجانية بمحافظة الوادي الجديد، و6 قوافل أخرى بمحافظة الغربية.

وتابع "عبدالغفار" كما سيتم إطلاق 15 قافلة طبية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر والبحيرة بكل محافظة 5 قوافل، إضافة إلى إطلاق 32 قافلة طبية بمحافظات اسوان والجيزة والقليوبية والمنوفية وجنوب سيناء ومطروح ودمياط وسوهاج 4 قوافل بكل محافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى إطلاق 21 قافلة طبية بمحافظات الشرقية والمنيا وبني سويف والفيوم وقنا وكفر الشيخ والاسكندرية، 3 قوافل بكل محافظة، كما سيتم اطلاق 8 قوافل طبية بمحافظات الاسماعيلية والأقصر والدقهلية والقاهرة قافلتين بكل محافظة، بجانب اطلاق قافلة طبية بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دورى على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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