انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 16 أبريل 2024 .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، ، عن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 16 أبريل 2024، في ظل الموجة الحارة التي تضرب مصر بداية من يوم الأحد الماضي نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد في طبقات الجو العليا.

وكشتف هيئة الأرصاد تفاصيل الطقس في تصريحات تلفيزيوينة على لسان الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العليا للهيئة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي الفضائية المصرية.

حالة الطقس الساعات القادمة

وأشارت غانم أن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء ستشهد ارتفاعًا جديدًا في قيم درجات الحرارة ما بين من 5: 6 درجات على كافة مناطق الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل خلال ساعات الليل.

وأوضحت عضو الهيئة العليا لهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء ستشهد بعض الظواهر الجوية ، والتي تتمثل في حدوث نشاط مثير للرياح المحملة بالأتربة والرمال على عدد من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة، والتي ستسبب في تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والسريعة.