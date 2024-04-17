نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الفني بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني.

وأضاف وزير التعليم: تطوير التعليم الفني يواجه العديد من التحديات، حيث بدأت الصورة الذهنيه للتعليم الفني يتغير ويتم تطويرها.

وقال وزير التعليم، إن هناك خطة لدي الحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني وذلك من خلال خمس محاور وهي:

أولا: تحسين جودة التعليم الفني وتطوير معايير الجودة

ثانيا: تحسين مهارات المعلمين، لأنه العمود الفقري للعملية التعليمية

ثالثا: تبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات

رابعا: مشاركة اصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني

خامسا:تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني.

وشدد وزير التعليم أن هناك توجيهات سياسية فى التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكان قد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقيادات التعليم الفني، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

يذكر أنه من المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقى، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.