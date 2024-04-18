مدبولي: أوجه الشكر إلى الأجهزة الرقابية لالتزامهم بإجراءات الرقابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 06:31 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى أجهزة الدولة الرقابية لالتزامهم بإجراءات الرقابة على الأسواق الفترة الماضية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

وأوضح أنّ هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة ضبط الأسعار.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.