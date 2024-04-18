نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويرصد "دوت الخليج" في التقرير التالي، الإجراءات النهاية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024.

- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي

- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة

- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا

- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال ٢ معلمين عبر التابلت

- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة

- تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان

- استخدام العصا الإلكترونية للكشف الإلكترونيات

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني

- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها

- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة

- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة

كان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

