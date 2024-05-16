طارق فهمى: مصر أول دولة فى الإقليم تجبر إسرائيل أن ترسم حدودها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر ومسئولية كبيرة وركيزة من ركائز السياسية الخارجية، مشيرا إلى أننا شاركنا في الكثير من المفاوضات ومنها مفاوضات أوسلو بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأسبق مبارك لوضع القضية الفلسطينية أمام استحقاقها.

وأضاف طارق فهمي، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، على قناة دي إم سي، أن مصر أول دولة في الاقليم تجبر اسرائيل أن ترسم حدودها حتى في مفاوضات طابا خضنا معاهم حرب وتفاوض، مشيرا إلى أن النموذج الاردني مختلف عن مصر وكل ما فعلته مصر جزء من الالتزام المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية.

وتابع: "مصر هي حائط الصد أمام كل مشروعات اسرائيل في غزة والضفة الغربية وبذلت الكثير من الجهود والاجراءات كثيرة دولية واقليميا وعربيا وكفاح كبير لدخول المساعدات".