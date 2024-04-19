ضبط 302 قضية مخدرات و208 قطع سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 02:38 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (302) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (337) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,118 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (31,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,190 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,195 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,358 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,170 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام).

عدد (147925) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (208 قطعة سلاح نارى بحوزة 169 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(2) رشاش.

(23) بنادق آلية .

(38) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات .

(141) فرد محلى.

(742) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة .

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(261) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84787) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(26991) حكم حبس جزئى.

(4402) حكم حبس مستأنف.

(41960) حكم غرامة.

(11089) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا (10) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (29) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (315) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (19726) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.