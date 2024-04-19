"مصر تستطيع" يقدم خدمة لطلاب الثانوية العامة عبر مسابقة لمراجعة المواد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 10:29 مساءً - وقال الإعلامى أحمد فايق، خلال تقديمه البرنامج، إن فكرة المسابقة تكمن في سؤال الطلاب المتفوقين، عدة أسئلة، موضحا أن النموذج تم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشاري المواد، مشيرا إلى أن مستشاري اللغة العربية هم من وضعوا نموذج حلقة اليوم.

ولفت إلى أنه شعر بإحساس جميل، وتعلم من الطلاب، وكل الآباء والأمهات والأهالي يشاهدون هذه الحلقات لمشاركة أبنائنا في المذاكرة، من خلال المسابقة، وتتحول بدلا من أن تكون من طرف واحد يشرح طوال الوقت إلى طرفين يتعلمان مع بعضهما في شكل تسابق.

وذكر الإعلامى أحمد فايق، أن برنامج "مصر تستطيع"، يقدم خدمة لطلاب الثانوية العامة، وكل عام يقدمها بشكل مختلف، وتم تقديم حلقات العام الماضي لطلاب الثانوية العامة وحصلنا على نصائح ليلة الامتحان، ونصائح ما قبل الامتحان.

وأوضح، أن هذا العام يتم مراجعة المواد بشكل تفصيلي، في شكل لعبة ومسابقة تضمن مجموعة من الطلاب المتفوقين، عبر مجموعة من الأسئلة.

وأجرى برنامج "مصر تستطيع"، اختبارا لطلاب الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية، على الهواء، بين فريق الشارع أحمد شوقي ويمثله كل من ياسمين وهيفين، وفريق الشاعر حافظ إبراهيم ويمثله أحمد وحازم.

وانتهت المنافسة بين فريقي الشاعر أحمد شوقي ويمثله كل من ياسمين وهيفين، والشاعر حافظ إبراهيم ويمثله أحمد وحازم، في مسابقة اللغة العربية، بين طلاب الثانوية العامة، بالتعادل الإيجابي.