رئيس الوزراء: هناك قطاعات نستهدف زيادة المكون المحلى بها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، موضحا أن الأسبوع الماضى عقد اجتماع مع غرف التصدير وتم الاتفاق على ألا يقل نسبة التصدير سنوياً عن 15%.

وتابع أنه تم مناقشة منظومة إعادة هيكلة الصادرات، وبرامج دعم الصادرات التى تشجع كل مجلس تصديرى، مشيرا إلى أن هناك قطاعات نستهدف زيادة المكون المحلى بها .

وقال " مكتبى مفتوح 24 ساعة لأى مستثمر جاد لتذليل أى عقبات"، وأوضح أن مصنع بيراميدز واحد من أكبر المصانع فى المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، موضحا أن مصر تستورد كمية كبيرة من إطارات السيارات.

وتابع عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطار السيارات، أنه شهد بزيارته اليوم الافتتاح التجريبى للمصنع، وسيتم خلال شهر أكتوبر المقبل الوصول لحجم إنتاج يغطى 25% من الاستهلاك المحلى.