نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن ضم الفائزين بمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم لعضوية نقابة القراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف اليوم بالتعاون مع نقابة القراء عن ضم الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم لعضوية نقابة قراء القرآن الكريم، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة الأوقاف ونقابة قراء القرآن الكريم.

وقد أعلن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية أنه تقرر ضم جميع الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم بجنوب سيناء لنقابة قراء القرآن الكريم، بحيث يتم ضم من يرغب ممن تنطبق عليه شروط العضوية الكاملة عضوًا عاملًا بالنقابة، وضم الآخرين أعضاء شرفيين بها.

الجدير بالذكر أنه قد افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية (المرحلة التأهيلية) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم السبت 20 أبريل 2024م، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والمحكمين والمتسابقين، وأئمة وواعظات الأوقاف بجنوب سيناء.