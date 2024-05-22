ضياء رشوان: تفكير إسرائيل في تهجير الفلسطينيين لمصر شيء خطير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل في موجة عدوانية هي الأعلى حيث تدخل في حروب أولا مع قطاع غزة، وثانيا مع الضفة، وحرب في شمال إسرائيل مع جنوب لبنان، واشتباكات عن بعد مع فصائل مقاومة أو مسلحة عربية كثيرة، وحرب مع إيران كادت أن تشتعل المنطقة كلها.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه بسبب التشكيل غير الطبيعي للحكومة الإسرائيلية، فتحوطها من ناحية التطرف اليميني التقليدي، ومن الناحية الأخرى، وهذا هو الأخطر، التطرف اليميني الديني التلمودي التوراتي، وبالتالي موجة إسرائيل العدوانية مرتفعة للغاية، والتي أعمت بصرها وبصر قيادتها عن مصالحها الرئيسة في المنطقة، وأبرزها المصلحة مع مصر.

وتابع: "إسرائيل عندما تأتي وهذه القيادة المتطرفة، وهذه الموجه العدوانية الكبيرة وتفكر في لحظة أن تهجر الفلسطينيين من أرضهم، هذا شيء جديد ولم يحدث منذ 1948، والشيء الجديد الأخطر أن يهجروا من أرضهم إلى مصر".

وواصل: "منذ احتلال إسرائيل غزة في 1967 حتى تركها في 2005، ومنذ أن كانت سيناء وغزة تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير سيناء لم تجرؤ إسرائيل وأي حكومة بها التفكير في تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر".