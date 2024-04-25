نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكري 42 لعيد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال محافظ الجيزة في برقيته "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان بنبض عطائكم الفياض من أجل أمن وأمان مصرنا الغالية، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

وأشار محافظ الجيزة أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بخالص التهاني بتلك المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.