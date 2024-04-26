ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة عنصرين إجراميين بسوهاج والشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 02:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (سوهاج - الشرقية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما على النحو التالى:-

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة جرجا.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 فرد – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مكبس يدوى - ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى - عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهم (4,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,950) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.