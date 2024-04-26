نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يامن نصر الدين: الإقبال في انتخابات أطباء الأسنان بالقاهرة غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور يامن نصر الدين، المرشح -تحت السن- في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان القاهرة، إن الإقبال اليوم في القاهرة تاريخي وغير مسبوق.

وأشار "نصر الدين" في تصريحات خاصة للفجر على هامش الانتخابات، إن عدد كبير من الأطباء حضروا للتصويت وهذا أمر جيد، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.

وتعقيبا على أزمة ارتفاع أسعار البنج، أشار إلى أنها أثرت بشكل كبير على عملهم، ولكنه يعرف أن الأزمة بسبب التغيير في سعر الدولار، مشيرا إلى أن هناك بعض الاقتراحات المطروحة التي قد تعمل على حل الأزمة.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.