نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعد للفرحة: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده السحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعد للفرحة: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده السحرية

استعد للفرحة: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده السحرية.. باقتراب شم النسيم في عام 2024، يتوقّع الناس في مصر والعديد من الدول العربية هذا الحدث بفارغ الصبر. إنه يوم مميز يُحتفل به كل عام في أول أيام فصل الربيع، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق، مما يعكس الفرحة والتراث العريق لهذه المناسبة.

إجازة شم النسيم

استعد للفرحة: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده السحرية

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024

الإجازات المتبقية في 2024

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: ستكون يوم الأحد الموافق 5 من مايو 2024.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

إجازة وقفة عيد الأضحى: السبت الموافق 9 ذو الحجة، وستوافق 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأحد 16 من يونيو 2024

إجازة عيد الجلاء: في يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو: الموافق الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: في يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: ستكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

إجازة عيد 6 أكتوبر: ستوافق يوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر 2024.