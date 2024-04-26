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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد شم النسيم لعام 2024.. في العام 2024، يُنتظر قدوم شم النسيم بفارغ الصبر في مصر والعديد من الدول العربية. تعد هذه المناسبة فرصة مميزة للاحتفال ببداية فصل الربيع والتجديد والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. يتجمع الأهل والأصدقاء لقضاء يوم مليء بالفرح والمرح في الحدائق والمتنزهات، حيث يتبادلون الأطعمة الشهية ويشاركون في الألعاب التقليدية والأنشطة الترفيهية. تُعتبر شم النسيم تجربة مثيرة للاحتفال بالحياة وتعزيز روح الانتماء للثقافة والتقاليد العريقة.

إجازة شم النسيم

تعرف على موعد شم النسيم لعام 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024

الإجازات المتبقية في 2024

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: ستكون يوم الأحد الموافق 5 من مايو 2024.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

إجازة وقفة عيد الأضحى: السبت الموافق 9 ذو الحجة، وستوافق 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأحد 16 من يونيو 2024

إجازة عيد الجلاء: في يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو: الموافق الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: في يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: ستكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

إجازة عيد 6 أكتوبر: ستوافق يوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر 2024.