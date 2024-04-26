أحمد جودة - القاهرة - موعد أجازتي عيد العمال وشم النسيم 2024

موعد أجازتي عيد العمال وشم النسيم 2024.. تهتم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بمعرفة إجازتي عيد العمال وشم النسيم 2024، خاصة المواطنين الراغبين في السفر مع زيادة موجة الطقس الحار على جميع أنحاء.

أجازة عيد العمال

موعد أجازتي عيد العمال وشم النسيم 2024

تحتفل الدولة المصرية كل عام بعيد العمال يوم 1 مايو، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم

من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، واعتاد المصريون على الخروج إلى المتنزهات في هذا اليوم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ وتلوين البيض، في عادة حرص عليها المصريين منذ أيام الفراعنة.