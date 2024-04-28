حي المرج يكرم مسئولي وأئمة الأوقاف لنشاطهم المتميز بالمساجد خلال شهر رمضان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:31 مساءً - كرَّم الأستاذ/ محمد عبد الهادي رئيس حي المرج، والدكتور/ أحمد حشيش رئيس مجلس إدارة نادي المرج مسئولي وأئمة وواعظات إدارة أوقاف المرج المتميزين، نظرًا لما قدموه من أنشطة دعوية متنوعة ومختلفة حظيت بإقبال كبير من أهالي المرج خلال شهر رمضان.

جدير بالذكر أن الأنشطة تنوعت داخل المساجد ما بين دروس تثقيفية وندوات توعوية ومقارئ وأنشطة تثقيفية للأطفال، حيث تم تكريم كل من: الشيخ/ مصطفى مبارك مدير إدارة أوقاف المرج، والشيخ/ السيد محمد فتوح مسئول الدعوة الإلكترونية بالإدارة، والمفتش/ نبيه صدقي، والمفتش/ محمد عبدالرحمن محمود، والشيخ/ أحمد عبد الفتاح، والشيخ/ إبراهيم نجيب، والشيخ/ إبراهيم عبد النبي، والشيخ/ حمدي عبد الدايم، والشيخ/ فخر الدين عبد الباسط، وأ.د/ مصباح منصور موسى وكيل كلية أصول الدين، والواعظة المعتمدة الدكتورة/ إيمان أحمد عبد السلام المدرس بكلية التربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر.