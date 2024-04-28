أخبار مصرية

ضبط عامل متهم بقتل صديقه فى دمياط لخلافات بينهما

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز، مصابة بعيار نارى.

 

بالإنتقال والفحص وبسؤال والده ويعمل نجار ومقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وعامل مقيم بذات العنوان بدائرة المركز، أطلق خلالها الأخير عيار نارى تجاه نجله من بندقية خرطوش كانت بحوزته وذلك لخلافات بينهما.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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