نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي شروط سند محمد بن سلمان 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زادت معدلات البحث بين المواطنين في المملكة العربية السعودية حول شروط سند محمد بن سلمان، حيث يعتبر البرنامج من أكثر البرامج التي عليها طلب كبير في الوقت الحالي، نظرًا لمصداقية المبادرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، لمساعدة العديد من المواطنين الأكثر احتياجًا خاصة الشباب المقبل على الزواج والعاطل عن العمل، مما يُساهم ذلك في توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، لكن يأتي التسجيل في سند بن سلمان وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

نرصد لكم خلال السطور التالية شروط سند محمد بن سلمان

شروط سند محمد بن سلمان



وفي ضوء البحث المتزايد عن، شروط سند محمد بن سلمان، تتمثل أبرز شروط طلب التسجيل في سند محمد بن سلمان لجميع المواطنين من الشباب المقبل على الزواج أو العاطل عن العمل، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يجب وأن يكون حاصل على شهادة ثانوية كحد أدنى للمؤهل.

ألا يتخطى دخل المتقدم الشهر عن 4000 ريال.

كما يجب وأن لا يتخطى مهر الزوجة عن 50000 ريال سعودي.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات تمنعه من الحصول على الدعم.

أن يكون التقديم في البرنامج قبل مرور نحو سنة على الزواج.



خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان

وبعد معرفة شروط سند محمد بن سلمان، لكي تتمكن من التسجيل في سند محمد بن سلمان، لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات الهامة تتمثل في الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع بإستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بالضغط على زر “التقديم إلى سند”.

تسجيل جميع المعلومات الخاصة بطلب الحصول على الدعم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب التسجيل في سند.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “تأكيد”.

رقم سند محمد بن سلمان

يمكنك عزيزي المواطن التواصل مع فريق دعم خدمة عملاء سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم والمساعدة عن طريق عدة طرق جاءت كالتالي:

الرقم الموحد 8004000000.

الأرقام الداخلية 920030003 أو الاتصال عبر 92002220.

الجدير بالذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان انطلقت منذ 6 سنوات تقريبًا بهدف مساعدة الشباب والأسر الفقيرة، عن طريق صرف مبلغ مالي يصل إلى 20 الف ريال سعودي.