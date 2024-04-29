نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية لغزة كانت من مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر قد وقفت إلى جانب الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة. وأشار إلى أن أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة جاءت من مصر، سواء كانت من الحكومة أو المجتمع المدني.

وأضاف مدبولي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن معبر رفح، الذي يشترك مصر وغزة في حدوده، تحول من معبر غير تجاري يُقيد بمرور الأشخاص فقط إلى معبر مفتوح على مدار 24 ساعة، مما يسمح بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين. وأكد أيضًا قدرة مصر على استقبال المصابين الفلسطينيين ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأزمة الإنسانية التي تعانيها سكان قطاع غزة، حيث كان هناك 2.5 مليون نسمة يعيشون فيه وتدهورت حياتهم فجأة نتيجة للصراع والتدمير.