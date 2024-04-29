نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تسلم المحطة الوسيطة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت وزارة البيئة مع فريق التنمية المحلية في التسليم الابتدائى لمحطة الفرز الاولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الاعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، إلى منظومة المخلفات على مستوى المحافظات

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، والتى تقع على مساحة نحو 3700 متر مربع لاستقبال 15 طن يومى لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت خمسة مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.

وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.