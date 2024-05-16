نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حول رسوم تجديد الإقامة في المملكة، خاصة بعد زيادة أسعار على كافة الأصعدة، والإقبال المتزايد على الإقامة السعودية سواء للسياحة، أو الحج والعمرة، حيث تعتبر من أهم الموضوعات، التى تشغل بال الكثير في المملكة، وكشفت الحكومة السعودية عن رسوم تجديد الإقامة، بالإضافة إلى شروط الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024

كشفت هيئة الجوازات العامة، عن رسوم تجديد الإقامة للمقيمين داخل المملكة لمدة لا تتجاوز العام وجاءت كالتالي:

تجديد اقامة زوجة مواطن سعودي تبلغ قيمتها 500 ريال.

أما عن تجديد إقامة الزوجة المقيمة داخل المملكة تبلغ قيمتها 500 ريال، وجاءت نفس قيمة التجديد للعامل الزراعي

وتختلف رسوم تجديد اقامة سائق خاص حيث جاءت قيمتها 600 ريال سعودي، وجاءت نفس الرسوم للعامل في المؤسسات أو الشركات

وتبلغ رسوم تجديد الإقامة للمرافق للمقيم نحو 2000 ريال سعودي، اما العمالة المنزلية بلغت قيمتها 650 ريال سعودي.

كما تبلغ قيمة العمالة للمرافقين، الذين أعمارهم أقل من 20 عام نحو 500 ريال.

كذلك أعلنت الهيئة، عن قيمة الإقامة لمدة سنتين للمقيمين كالتالي:

تجديد اقامة زوجة مواطن سعودي تبلغ قيمتها 1000 ريال، وجاءت نفس قيمة التجديد لزوجة مقيم في المملكة

وتختلف رسوم تجديد اقامة سائق خاص والعامل الزراعي والعمالة المنزلية حيث جاءت قيمتها 1200 ريال سعودي

وعن قيمة تجديد الاقامة للعامل في المؤسسات أو الشركات تبلغ نحو 1300 ريال، فيما بلغت العمالة للمرافقين، الذين أعمارهم أقل من 20 عام نحو 1000 ريال سعودي.

غرامة تأخير تجديد الإقامة في السعودية

‎وأكدت وزارة الداخلية، أنه هناك رسوم إضافية في حال تأخر المقيمين التجديد، لمدة ثلاثة أيام عن الموعد المحدد، وجاءت الغرامات كما يلى:

تفرض الغرامة الاولى لتجديد الرسوم بقيمة 500 ريال سعودي، أما الثانية، تكون بمبلغ 1000 ريال سعودي.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يرحل المقيم إلى خارج البلاد، ويدفع غرامة مالية بمقدار 1000 ريال سعودي.

‎شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

وحددت الوزارة عن الشروط المطلوبة، الواجب توافرها، وجاءت كالتالي