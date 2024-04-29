مصدر رفيع المستوى : مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري و وفد حركة حماس بالقاهرة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 11:30 صباحاً - قال مصدر رفيع المستوى، إنه جاري عقد مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس، وذلك في القاهرة، اليوم الاثنين.

وكان مصدر رفيع المستوى، كشف أمس الأحد، عن أن وفد حركة حماس المتواجد بالقاهرة حالياً، يُجري اجتماعات مع مسئولي المخابرات العامة المصرية، قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

وقال المصدر إن جهود مصرية مكثفة تبذل لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسبق أن أكد المصدر أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، وبحضور قطري أمريكي مستمرة.