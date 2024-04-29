ضبط 252 قضية مخدرات و 71 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (252) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (287) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (146,266 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (24,407 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,152 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,240 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,620 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (950 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (469 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

(25) أمبول مخدر.

عدد (2004) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (71 قطعة سلاح نارى بحوزة 43 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية .

(27) بندقية خرطوش.

(37) فرد محلى.

(2181) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة .

(219) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59362) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(143) حكم جناية.

(17913) حكم حبس جزئى.

(3418) حكم حبس مستأنف.

(29233) حكم غرامة.

(8655) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبوا حادث سرقة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (305) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20898) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.