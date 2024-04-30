صندوق تحيا مصر يعلن التنسيق لعبور 1840 طن مساعدات محملين فى 115 شاحنة لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:29 مساءً - تحدث هشام خليفة مدير إدارة مشروعات بصندوق تحيا مصر، عن إطلاق صندوق "تحيا مصر" القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء الفلسـطينيين في قطاع غزة، قائلا:" أطلقنا قافلة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات ومجموعة من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى".

وأضاف هشام خليفة خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، أن القافلة تتضمن 1840 طن من المساعدات المتنوعة محملين فى 115 شاحنة تحركوا ظهر أمس، ووصلوا صباح اليوم لمعبر رفح وجارى التجهيز لعبورهم من معبر رفح للوصول للأشقاء.

ولفت هشام خليفة إلى أن القافلة تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية، ألبان الأطفال والمواد الغذائية الجافة والمعبئة والملابس والمفروشات وأدوات الحماية الشخصية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية والهلال الأحمر المصرى لدخول الشاحنات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.

وأكد هشام خليفة أن هذه القافلة الخامسة لصندوق تحيا مصر، واستطعنا إرسال 507 شاحنة محملين بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات متنوعة من أجهزة طبية وحضانات للأطفال وأجهزة غسيل كلوى، وأجهزة تنفس صناعى وأسرة عناية مركزة، ومستمرون فى دعم الأشقاء إن شاء الله.