الرئيس السيسي يقلد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قلادة النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:29 مساءً - قلد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي يقوم بزيارة جمهورية مصر العربية قلادة النيل والتي تعد أرفع الأوسمة المصرية.

أجريت مراسم استقبال رسمية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بقصر الاتحادية، أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بوصول أمير الكويت، وعزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.

تعد زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي.







