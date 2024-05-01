نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مضاعفات أسترازينيكا لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الجدل الواسع علي منصات التواصل الإجتماعي بسبب مضاعفات أسترازينيكا لقاح كورونا خلال الساعات الماضية بعد إعلان الشركة المنتجة للقاح عن المضاعفات التي يسببها اللقاح.

ونرصد لكم خلال السطور التالية مضاعفات أسترازينيكا لقاح كورونا

مضاعفات أسترازينيكا لقاح كورونا



وفس ضوء البحث المتزايد عن، مضاعفات أسترازينيكا لقاح كورونا، تساءل الرأي العام المصري عن أسترازينيكا لقاح كورونا وذلك لمعرفة الأخبار الجديدة الخاصة باللقاح والآثار الجانبية التي تطرأ عنه وكذلك الأمراض التي يتسبب فيها اللقاح.

يذكر أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها، ويعتقد محامو هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

آثار أسترازينيكا لقاح كورونا الجانبية

أعلنت شركة "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، مشيرة إلى أنه يمكن في حالات نادرة جدًا أن يسبب أسترازينيكا لقاح كورونا مرض TTS.

كما حدد العلماء لأول مرة وجود صلة بين أسترازينيكا لقاح كورونا ومرض جديد يسمى نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح (VITT) في وقت مبكر من مارس 2021، بعد وقت قصير من بدء طرح لقاح كوفيد-19.

وأسترازينيكا لقاح كورونا من إنتاج شركة إنجليزية ومن أهم اللقاحات لفيروس كورونا وكان من أكثر التطعيمات فاعلية ويحمي من فيروس كورونا، وأهم الآثار الجانبية لتطعيم أسترازينيكا ألم وتكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة، قشعريرة بالجسم، صداع، إجهاد وألم مكان الحقن، وتظهر الأعراض الجانبية بعد الجرعة الأولى من اللقاح بينما بعد تناول الجرعة الثانية لا تظهر أى أعراض

وحول التطعيمات التي تلقها المصريين، علق الدكتور مصطفى محمدي، رئيس قسم التطعيمات في هيئة المصل واللقاح، على الاعتراف الأخير لشركة "أسترازينيكا" بأن اللقاح الذي طورته لمكافحة فيروس كورونا؛ يمكن أن يؤدي في حالات نادرة إلى آثار جانبية تتسبب في تجلط الدم.

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير التطعيمات في المصل واللقاح (فاكسيرا) بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن أسترازينيكا لقاح كورونا تم منحه للمصريين تحت بند الموافقة الطارئة، بمعنى أن أي شخص تلقى اللقاح حصل عليه على مسؤوليته الخاصة، ومن الممكن حدوث حالات طارئة للقاح تؤدي إلى آثار جانبية.