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أحمد جودة - القاهرة - مأكولات شم النسيم 2024: تجارب طعم لا تُنسى.. باقة من الأطعمة الشهية ترافقنا في عيد شم النسيم لعام 2024، حيث تنعم الموائد بتشكيلة متنوعة من الأطباق اللذيذة التي تجسد جمال الربيع وتقاليده. دعونا نستكشف سويًا عالم النكهات والأطباق التي تجعل هذا العيد فريدًا ومميزًا.



موعد شم النسيم 2024

مأكولات شم النسيم 2024: تجارب طعم لا تُنسى

يأتي موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.



إليك قائمة بأبرز مأكولات شم النسيم:-

1- فسيخ: سمك مملح مصري تقليدي يتم تناوله بشكل شائع في هذا اليوم.

2- بصل وطماطم وجبنة رومي: يعتبر تناول هذه الوجبة مع خبز العيش العربي جزءًا من تقاليد شم النسيم.

3- بيض ملون: تقوم العائلات بتلوين البيض وتنظيم مسابقات للأطفال لتزيينه.

4- خضار مختلفة مسلوقة: مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس المسلوقة.

5- الرنجة: حلوى مصرية تقليدية مصنوعة من السمسم والعسل.

هذه بعض الأمثلة الشائعة، وقد تختلف الأطباق باختلاف الثقافات والتقاليد الإقليمية.