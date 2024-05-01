الأهلي يهزم الإسماعيلي بثنائية ويستعيد الانتصارات بالدوري ضمن منافسات الجولة العشرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 10:29 مساءً - حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليستعيد الفريق الأحمر نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري بعد الخسارة من الزمالك في لقاء القمة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الـ11 بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الـ13.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، وحاول الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء، والتحكم في منطقة المناورات، ولكن بدون خطورة على مرمى الفريقين.

وتوقف اللعب في الدقيقة 19 بسبب إصابة أحمد عبد القادر الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 23، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 ونفذ لاعبو الأهلي جملة في الكرة، وسددها علي معلول ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الإسماعيلي.

وأحرز بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 33 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم عبد الكريم مصطفى مدافع الإسماعيلي وحولت مسارها في طريقها نحو مرمى الدراويش، وهدد حسين الشحات مرمى الإسماعيلي بتصويبة في الدقيقة 41 ولكن مرت أعلى العارضة.

وتصدى مصطفى شوبير لتصويبة عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 44 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وحافظ على تقدم الأهلي، وهدد عبد الرحمن مجدي مرمى الأهلي بعدها مباشرة ولكن أمسك شوبير بالكرة على مرتين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

هدد الإسماعيلي مرمى الأهلي في الدقيقة 52 عن طريق عبد ارحمن مجدي بعد خطأ في ظهر محمد عبد المنعم ولكن أنقذها مصطفى شوبير وحافظ على نظافة شباكه.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 57 بعد استلام تمريرة من علي معلول وراوغ محمد عمار لاعب الإسماعيلي وسددها بيسراه على يسار أحمد عادل عبد المنعم.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 68 بنزول رضا سليم وأنتوني موديست بدلا من بيرسي تاو ووسام أبو علي.

وتحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 73 نتيجة عرقلة نادر فرج من قبل رامي ربيعة، وتقدم عبد الرحمن مجدي لتسديدها وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 75.

وأجرى الأهلي التغييرين الرابع والخامس بنزول عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا بدلا إمام عاشور وأكرم توفيق في الدقيقة 79 لتجديد دماء وسط الملعب والسيطرة على اللعب من أجل الحفاظ على النتيجة.

وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمحمد نصر لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 89 بسبب الاعتراض بعد حصوله على الإنذار قبل أن يحصل على البطاقة الثانية والطرد، وأنفذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تسديد نادر فرج، وتعرض محمد هاني للإصابة قبل نهاية المباراة وخرج لتلقي العلاج، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الفريقين:

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أكرم توفيق، أحد نبيل كوكا، إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.

بينما وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز، محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج، أحمد الشيخ

وتواجد على دكة بدلاء الإسماعيلي كل من: محمد فوزي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عبد السميع، عصام صبحي، حمادة صلاح، باسم مرسي، مروان حمدي، ايريك تراوري.

لعب الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 66 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 184 هدفاً وتلقت شباكه 96 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزاً برقم قياسي تهديفياً لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- 0 موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري المصري، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- 0 مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، وفاز الأهلي ثلاثة مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، 2005-2006، 2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين مواسم 1985-1986، 1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، 4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي، صالح سليم برصيد 10 أهداف، أحمد مكاوي 9 أهداف، توتو 7 أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات 6 أهداف، ومحمد رمضان وبيرسي تاو 5 أهداف لكل منهما.

أما هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي، فهم عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم 4 أهداف، وعلي عمر وفتحي نافع وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم 3 أهداف.

يبقى أن هناك أربعة لاعبين أحرز كل منهم للأهلي والإسماعيلي، فأحرز محمد بركات 6 أهداف للأهلي و3 للإسماعيلي، وأحرز حمادة المصري هدفين للأهلي ومثلهما للإسماعيلي، وأحرز عبد الله السعيد ثلاثة أهداف للأهلي وهدفاً للإسماعيلي، وأحرز عمرو السولية هدفاً للأهلي وهدفاً للإسماعيلي.