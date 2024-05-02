نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل افتتاح مجمع "هاير" الصناعي الصديق للبيئة بهدف تعزيز الإنتاج المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفتتحت شركة هاير العالمية رسميًا مجمعها الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان وذلك في خطوة تهدف لتعميق حضور الشركة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وفي إطار تعزيز مكانة علامتها التجارية عالميا.

مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة مقام على مساحة 200،000 متر مربع بسعة إنتاج تتجاوزال 1.5 مليون وحدة، وقد بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي للمرحلة الاولي من المجمع الصناعي منذ شهر مارس لهذا العام، والتي تضم مصنع مكيفات الهواء المنزلي والمركزي ومصنع التلفزيون بجانب مصنع الغسالات والتي سيبدأ إنتاجها في شهر مايو الحالي وتتجاوز السعة الإجمالية الآن 900،000 وحدة ليتجه التركيز في المرحلة الثانية الجاري إنشاؤها إلى الثلاجات والمجمدات إلى جانب منتجات اخري.

وبهدف تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط الأفريقية فقد تم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلى جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة.

تعزيز استراتيجية الاهتمام بالسوق المحلي في مصر من المقرر أن يسهم انشاء مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق خلق ما يزيد عن ٣٠٠٠ فرصة عمل والمشروع لا يقتصر الهدف منه فقط على رعاية أفضل المواهب في مجال التصنيع والإدارة، ولكنه سيسهم في تطوير سلسلة صناعات الأجهزة المنزلية بالكامل مع استغلال المزايا الجغرافية والتوزيعات الديموغرافية كما أنه ومن المتوقع أن يعزز بقدر كبير من النمو الاقتصادي في المنطقة.

من المقرر أن تتجه منتجات المرحلة الأولى في مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة بالأساس إلى تلبية متطلبات السوق المصرية حيث شهدت شركة Haier Smart Home بالفعل نموًا كبيرًا قبل تدشين المجمع خلال الربع الأول من عام 2024 فقط، تضاعف العائد من السوق المصرية مع وصول مؤشر أسعار Haier إلى أكثر من 150 نقطة، ليكون بذلك رائدًا في معايير الصناعة. وقد شهدت الطرازات الراقية تحديدًا، مثل الفئة 979 من الغسالات ذات الحلة الداخلية، زيادة في المبيعات بنسبة 200%، مع وصول مؤشر الأسعار إلى 166 نقطة.

تسريع الريادة في الشرق الأوسط وإفريقيا نمط الحياة المتفرد والاحتياجات المختلفة للأجهزة المنزلية لدى المستهلكين في أنحاء مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا قد عززت الطلب على المنتجات المتميزة، الأمر الذي عزز بدوره نمو شركة Haier Smart Home الذي تضاعف

ثلاث مرات على مدار ثلاث سنوات ليتجاوز معدلات النمو في الصناعة.

لقد اطلقت هاير علي سبيل المثال غسالات ببرامج مخصصة لغسيل العباءة وهو زي شائع في المملكة العربية السعودية، كما تستطيع هذه الغسالات أن تغسل الكثير من الأثواب دفعةً واحدة لأنها تحتوي على حلة داخلية كبيرة.

كما ابتكرت هاير أيضًا مكيفات هواء تستطيع أن تعمل على مولدات الكهرباء من أجل الأماكن التي لا يمكن فيها غالبًا الاعتماد على الإمداد بالطاقة في إفريقيا بحيث تستطيع مكيفات الهواء أن تحافظ على حركة الهواء في مساحات كبيرة حتى عند انقطاع الكهرباء.

محفز جديد لنمو شركة Haier Smart Home

من المقرر أن يعزز تدشين مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة سلسلة الإمداد العالمية لدى شركة Haier، التي تضم أكثر من ملياري شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الحفاظ على هيمنة هاير في هذا القطاع إلى جانب مزايا، مثل خفض التكاليف اللوجستية وفترات التدوير الأقصر، فقد عززت الخطوة الاستراتيجية من القدرة التنافسية لمنتجاتها وتسارع تحسين الربحية في الخارج.

والجدير بالذكر أنه في الربع الأول من عام 2024، حققت الشركة زيادة بنسبة 4% في الإيرادات الخارجية، مع نمو بنسبة 10% في الربح التشغيلي الخارجي، ما يلقي الضوء على تطورها المستدام ويعزز مكانتها كمحفز أساسي لنمو العائدات.