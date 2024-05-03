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تشيلسى يسحق توتنهام بثنائية تشالوباه وجاكسون فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 12:32 صباحاً - فاز فريق تشيلسي ضد توتنهام بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد "ستامفورد بريدج"، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 26 المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-24.

 

تشيلسي ضد توتنهام

 

 

 

 

 

جاء هدفا المباراة عن طريق كل من تريفوه تشالوباه، ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 24، و72 على التوالي لصالح البلوز حسم بهما ديربي لندن.

 

بهذه النتيجة ارتقى فريق تشيلسي الى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 9 والخسارة في 11 مواجهة وتسجيل 65 هدفًا وتلقي 59.

 

بينما  تواجد فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 وخسارة اللقاء العاشر وتسجيل 67 هدفًا وتلقي 54.

 

ونجح تشيلسي في العودة للإنتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة أمام أرسنال 0-5 والتعادل أمام أستون فيلا 2-2 في أخر جولتين من المسابقة.

 

 

 

 

جاكسون يسجل الثاني لتشيلسي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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