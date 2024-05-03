أحمد جودة - القاهرة - كام يوم؟.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

كام يوم؟.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. في إطار التحضير للاحتفال بعيد العمال وشم النسيم في مصر لعام 2024، أعلنت الحكومة عن ترتيبات جديدة لإجازة العمل في القطاع الخاص، حيث تم دمج أيام العطلة لتمنح الموظفين فرصة للاستمتاع براحة مُطَوَّلَة، حيث من المقرر أن تقام الإجازة قبل يوم واحد من احتفالات شم النسيم بدلًا من العمل اليوم الأول من شهر مايو كما جرت العادة.

اجازه عيد العمال وشم النسيم

كام يوم؟.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.



موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم

نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.