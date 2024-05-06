وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرًا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:28 صباحاً - اللواء هشام آمنة : المبادرة تتلقي 4602 رسالة منها 542 شكوى و تم حل 417 شكوي بنسبة 77%

فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانوا منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية ودورها الفعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم لتعكس بذلك مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين من خلال مبادرتها الهامة " صوتك مسموع " والتي يرعاها السيد رئيس مجلس الوزراء.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوي وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتي شهر أبريل 2024.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أولت اهتماما كبيراً بمنظومة الشكاوى وتطوير آليات استقبالها فى إطار الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى رضا وثقة المواطنين في الإدارة المحلية بالإضافة إلى سعيها الدائم في رفع مهارات القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" على مستوي الوزارة والمحافظات، والتنسيق والربط مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات ذات الصلة وسرعة العمل على حل الشكاوى مع إضفاء قواعد الشفافية والحوكمة لجميع مراحل المبادرة كي تصبح المنظومة واحدة متكاملة ومترابطة تيسّر من الاستجابة الحقيقية والفعالة لمطالب المواطنين ".

وكشف وزير التنمية المحلية عن تلقى مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 حوالي 797,8 ألف رسالة، تضمنت حوالي 128,6 ألف شكوى تم حل 126,4 ألف شكوى منها بنسبة 98,3%، وجار حل 2171 شكوى ، مشيراً إلي أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل الماضى، حيث تلقت المبادرة 4602 رسالة منها 542 شكوى، تم الرد منها على 417 شكوي منها بنسبة 77%، وجار حل 125 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر أبريل الماضى بعدد 186 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات بعدد 139 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 47 شكوى، و مخالفات البناء بـ47 شكوى ، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 42 شكوى اضافة الى 123 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن مبادرة "صوتك مسموع" تتميز بتعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك ، بما يساهم في زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها، مشدداً على القائمين بالمبادرة بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تلقت شكاوي عبر الواتس آب بنحو 1541 رسالة خلال شهر أبريل ، تضمنت 372 شكوى تم حل 273 شكوى منها بنسبة 73% وجارى حل 99 شكوى ، وتلقت صفحة الفيس بوك للمبادرة 3000 رسالة من المواطنين، تضمنت 157 شكوى تم حل 136 شكوى منها بنسبة 86.6% وجارى حل 21 شكوى ، كما بلغ عدد متابعى الصفحة حوالي 91,600 ألف متابع ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 61 رسالة منها 13 شكوي وتم حل8 شكاوى منها ، وتلقت خدمة الخط الساخن 407 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة ، مؤكداً انه يتابع بإستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل الشكاوى الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية خاصة مع قرب انطلاق تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية في جميع المحافظات ، ولضمان تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المنظومة واشراك المواطنين في الابلاغ عن ظهور أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة أو موجودة بالفعل لتتحرك الأجهزة التنفيذية للمحافظات بشكل فورى لإزالتها والتصدى لها بكل حسم .

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01200353111) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "صوتك مسموع"(www.facebook.com/sotakmasmwo) ، أو عن طريق البريد الإلكتروني "[email protected]" وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.