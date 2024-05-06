نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية بمناسبة شم النسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بشم النسيم، أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

وأشار البيان إلى أن وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار الحملات التفتيشية؛ الخاصة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية والتأكد من سلامة التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وذلك حرصا على سلامة المواطنين خاصة مع كون نهر النيل هوالنزهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين خلال الاحتفالات بشم النسيم.

كما تابع وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة انتظام العمل بها حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد القيام والوصول وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأكد الوزير، استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، واطمئنان الوزير لانتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري وإلى انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة.