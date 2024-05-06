مصدر رفيع المستوى ينفي غلق معبر رفح ويؤكد استمرار دخول المساعدات لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:25 صباحاً - أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وأضاف المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري.

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، وذكر أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في القطاع، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.

ودعا "شكري"، في هذا الإطار، للتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.