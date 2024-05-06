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بمناسبة عيد شم النسيم.. هيئة الدواء بتقدم لك مجموعة من النصائح المهمة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 12:31 مساءً - يحتفل، اليوم الاثنين، الشعب المصري بعيد شم النسيم؛ وبهذه المناسبة تقدم #هيئة_الدواء_المصرية بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أوالرنجة:

١- تناول كثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

٢- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.

٣- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

٤- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.

٥- تجنب تناول المشروبات الغازية.

٦- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

٧-تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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