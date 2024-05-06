نيابة عن وزير التعليم العالي.. رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يشارك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 12:31 مساءً - شارك الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات - بمناسبة زيارته لدولة الكوبت حاليا - في قداس عيد القيامة المجيد بالكنسية المصرية بالكويت، يرافقه الأستاذ محمد عبدالنبي مدير المكتب الثقافي المصري بدولة الكويت، وذلك على هامش زيارته لدولة الكويت نيابةً عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم الدكتور شريف صالح التهنئة لنيافة القمص بيجول والأنبا بيشوي وشعب الكنيسة وأبناء الجالية المصرية بالكويت بهذه المناسبة.

كما ألقت المستشارة نورا عبدالهادي نائب السفير المصري بدولة الكويت، كلمة السيد أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت نيابة عنه، وأعربت فيها عن سعادتها بالاحتفال سويًا بعيد القيامة المجيد، كما نقلت تحيات وتهنئة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجميع الأخوة الأخوات الأقباط من أبناء مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.