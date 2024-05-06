القاهرة الإخبارية تعرض بث مباشر لمشاهد لقصف رفح الفلسطينية وتصاعد ألسنة الدخان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 02:26 مساءً - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو أظهر قصفًا جديدًا على رفح الفلسطينية وتصاعد ألسنة الدخان.

وأكد الإعلامي حساني بشير، أن خريطة رفح الفلسطينية فيها ازدياد كبير للأعداد واكتظاظ للسكان، والكل يدرك أن الاجتياح الإسرائيلي للمدينة سوف تكون له نتائج كارثية في واقع لن يحتمله ضمير العالم ولا ضمير الإنسانية ككل.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.