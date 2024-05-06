مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 03:31 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن مصر حذّرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي في غزة، ودعت إلى العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف المصدر أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم، أمس الأحد، تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.

وأشار إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبه زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.

ووفقًا لما أوردته المحطة الإذاعية، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، التي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.